La coppa degli Europei di calcio torna a Roma: venerdì sarà in Campidoglio

La coppa degli Europei di calcio torna a Roma: venerdì sarà in...

Nel giorno della sfida tra Italia e Svizzera nella Capitale arriva il trofeo conquistato dagli Azzurri a Wembley

L’11 luglio scorso il “calcio è tornato a Roma”, con l’Italia che è tornata a vincere un Europeo a 53 anni di distanza dall’ultimo. Da domani invece, a tornare a Roma sarà proprio la Coppa che gli Azzurri hanno sollevato al termine dell’epica finale di Wembley contro l’Inghilterra. Il trofeo sarà prima esposto nelle sale dei municipi di Ostia e Tor Bella Monica, mentre venerdì verrà trasferito nella sala Giulio Cesare del Campidoglio. Un’iniziativa congiunta di Figc ed Amministrazione capitolina per celebrare il successo dell’Italia e dare un buon auspicio nel giorno di un importante gara per il futuro della nazionale, quella contro la Svizzera per la qualificazione al prossimo mondiale qatariota.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romatoday.it)