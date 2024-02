La Coppa d’Asia rimane in casa: Giordania battuta, vince il Qatar

Tempo di lettura 1 minuto

La nazionale del Paese ospitante si impone per 3-1 nella finale di sabato, tripletta di Afif con tre rigori

Si è conclusa nel weekend la Coppa d’Asia 2023 giocata in Qatar. Inizialmente prevista in Cina l’anno scorso, sede poi cambiata a causa del Covid-19. A trionfare sono proprio i padroni di casa che hanno superato per 3-1 una sorprendente Giordania arrivata sino all’atto finale eliminando avversari molto più quotati. A decidere il match allo stadio Lusail ben tre rigori che portano lo stesso nome sul tabellino. È stato infatti Akram Afif l’autore della tripletta dal dischetto che ha consegnato il trofeo al Qatar. Illusorio il pareggio a metà ripresa di Al-Naimat. Secondo successo consecutivo per i qatarioti che bissano quello del 2019 quando negli Emirati Arabi Uniti vinsero la finale con lo stesso punteggio contro il Giappone. Agganciata nell’albo d’oro la Corea del Sud, a quota 3 Arabia Saudita e Iran, sempre in testa il Giappone con 4 successi. Appuntamento ora per l’edizione saudita nel 2027.

Glauco Dusso