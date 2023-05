La cena va di traverso alla Juventus: -10 di penalizzazione per il caso plusvalenze

E’ arrivata in serata la sentenza che riguarda i bianconeri da parte della Corte Federale d’Appello che riduce di un punto la richiesta della procura FIGC

L’attesa è finita per la Juventus. Prima di scendere in campo a Empoli la Corte Federale d’Appello si è finalmente pronunciata sul caso plusvalenze. Quest’ultima ha inflitto -10 punti ai bianconeri, diversamente da quanto chiesto dal capo della procura FIGC Chinè che ne aveva richiesti 11. La Corte, ovviamente in composizione differente rispetto a gennaio, ha emesso la sua sentenza prosciogliendo i sette ex dirigenti, tra cui Pavel Nedved, per i quali la richiesta era di otto mesi. Rimangono le inibizioni per Andrea Agnelli, Cherubini, Paratici e Arrivabene. La società con un comunicato prende atto di quanto emesso e attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Juventus scende quindi a quota 59 punti, al settimo posto a una lunghezza dalla Roma e a cinque dalla zona Champions League. Ora si attende il 15 giugno quando verrà preso in esame l’altro filone di indagini, quello riguardante gli stipendi.

Glauco Dusso