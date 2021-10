La casa di Maradona diventa patrimonio nazionale in Argentina

A pochi giorni dal 61esimo compleanno del Pibe de Oro il presidente Fernandez firma il decreto, a breve anche una serie tv su Diego

In Argentina il 30 ottobre è senza alcun intento blasfemo una data che per importanza si avvicina a quella del Natale: è il giorno in cui è nato Diego Armando Maradona. Il più grande di sempre, una semi divinità per il popolo Albiceleste, a maggior ragione dopo la sua dipartita avvenuta il 25 novembre dello scorso anno, poche settimane dopo il suo 60 esimo compleanno. In giornata il presidente argentino Alberto Fernandez ha firmato un decreto con cui rende la sua casa natale “patrimonio nazionale”. Nel decreto si fa riferimento anche agli spiazzi nelle vicinanze della sua abitazione, “dove Diego, prima di diventare Maradona, forgiò un amore indissolubile con il pallone”. Nell’attesa della serie tv sul fuoriclasse argentino che verrà prodotta nei prossimi mesi, il civico 523 di Calle Azamor nella bidonville di Villa Fiorito è da oggi, ancora di più, un luogo di culto e di ricordo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)