La caduta degli Dei: Messi e Ronaldo eliminati agli ottavi di Champions per il secondo anno consecutivo

I due fenomeni che per lungo tempo hanno vinto e dominato in Europa sono fuori anche quest’anno prima dei quarti di finale

Qualcosa sta cambiando nelle gerarchie del calcio europeo e lo si capisce anche dal fatto che, per il secondo anno di fila, due mostri sacri di questo sport come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono stati entrambi eliminati agli ottavi di Champions League. La Pulce è stata travolta in pieno dalla rimonta del Real Madrid mentre CR7, al terzo anno di fila fuori prima dei quarti, è stato eliminato dall’Atletico Madrid senza nemmeno riuscire a fare un tiro in porta. Dalle triplette e dalle finali vinte contro i Colchoneros sembra passata una vita, ma attenzione a celebrare troppo in anticipo il funerale calcistico di questi grandi campioni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Bloglive.it)