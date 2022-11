La Bundesliga prima stupisce e poi si spegne: il solito Bayern Monaco si è ripreso la vetta

In Germania il campionato si ferma e neanche a dirlo i bavaresi a gennaio riprenderanno il torneo da capolisti con un buon margine sulla seconda. Alle loro spalle bella la lotta per la Champions League

Si erano illusi i tifosi tedeschi che il campionato di quest’anno potesse avere un nuovo padrone. Dopo un periodo di dominio dell’Union Berlino quest’ultimo è crollato lasciando spazio al solito Bayern. L’undici bavarese chiude il quindicesimo turno, l’ultimo prima della pausa mondiale, al comando con quattro lunghezze dalla seconda. Dietro la squadra di Nagelsmann bellissimo avvio di Bundesliga per il Friburgo che si prende il secondo posto strapazzando 4-1 proprio l’Union. Sugli scudi il nostro Grifo con una tripletta, salito a nove reti nel campionato in corso. Interessante la lotta per i posti che valgono la Champions League viste le cinque squadre in cinque punti (Friburgo, Lipsia, Eintracht, Union Berlino e Dortmund), senza dimenticare le altre poco distanti. Nessuno, però, riesce a tenere il ritmo della prima della classe. Grande delusione il Bayer Leverkusen che galleggiava in zona retrocessione ma con le ultime tre vittorie consecutive le aspirine hanno migliorato di molto la loro classifica.

Glauco Dusso