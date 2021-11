La 13^ giornata di Serie A presenta: “La rivolta degli ex”

Questo weekend di campionato metterà in scena non solo Lazio-Juventus e Inter-Napoli ma anche Sarri e Spalletti contro il loro passato

Se la tredicesima giornata fosse riadattata in chiave cinematografica avrebbe probabilmente come titolo: “La rivolta degli ex”. Ebbene, il campionato metterà a confronto in questo weekend due grandi allenatori con il proprio passato: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Due tecnici di assoluto valore con in comune la “nazionalità” toscana e reduci da due esperienze, Juventus e Inter, non certamente sottovalutabili. Sia nel bene che nel male (calcisticamente parlando), i due tecnici, oggi alla Lazio e al Napoli, hanno lasciato una propria impronta indelebile che ha influito sulle successive vicissitudini di entrambe le squadre .

L’ULTIMO A TRIONFARE

Per chi se lo fosse dimenticato, Sarri è ad oggi l’ultimo allenatore capace di portare sulla panchina della Juventus l’alloro nazionale. L’esperienza del tecnico di Bagnoli in bianconero è stata certamente contraddistinta da un notevole saliscendi. Arrivato a Torino come l’esteta chiamato a rimodernare il vincente ma noioso ciclo juventino, Sarri non riuscì a pieno nell’impresa. Il tanto osannato bel gioco si vide solamente a tratti con lo stesso allenatore schietto ma rassegnato nel proclamare ‘l’inallenabilità della squadra’. In 52 partite sulla panchina bianconera, i numeri parlano di 34 vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte con una percentuale di successi pari al 65,38%. Il nuovo e juventinizzato Sarri, niente più tuta e sigaretta in bocca ma un più elegante vestito, riuscì comunque a portare a casa il nono scudetto. Fatale in quella stagione 2019/20 il rapporto quasi invivibile con certi senatori e l’eliminazione dall’ossessiva Coppa dalle grandi orecchie. La vendetta (se così si può dire) la potrebbe gustare proprio domani pomeriggio sulla panchina della Lazio. Un successo, per spingere i biancocelesti in piena zona Champions League e per far precipitare ancor più nell’abisso la formazione di Allegri.

LA BASE

Per costruire e sorreggere una casa ben solida e compatta, bisogna ovviamente partire dalle fondamenta. Metafora che calza a pennello con il lavoro di Spalletti all’Inter. Se il club nerazzurro è diventato bello e vincente lo deve molto anche all’uomo di Certaldo. Chiamato per aprire un nuovo e indimenticato ciclo vittorioso, Spalletti non ha deluso le aspettative (come sempre) portando a termine il lavoro. Squadra e ambiente ricompattati, giocatori ritrovati e sbocciati (vedi Brozovic o Skriniar), mentalità vincente e assoluta professionalità. Ingredienti fondamentali per far ottenere all’Inter una doppia qualificazione in Champions League (2017/18 e 2018/19), consegnando al successore Antonio Conte degli ottimi presupposti di lavoro. Proprio quel Conte che lo ha detronizzato dalla panchina nerazzurra ancor prima che finisse effettivamente l’annata 2018/19 e che lo ha costretto a due anni sabbatici in campagna con tanto di stipendio pagato. Paradossalmente, domenica potrebbe sbaragliare quanto costruito in quest’ultimo triennio.

Sandro Caramazza