Kvaratskhelia salta la Coppa Italia, niente Cremonese

Il Napoli non potrà contare questa sera sull’asso georgiano. Luciano Spalletti lo perde per una sindrome influenzale e spera di recuperarlo in campionato

Dopo l’idillio contro la Juventus, Khvicha Kvaratskhelia si ferma per Napoli-Cremonese di Coppa Italia. Il georgiano non è stato convocato per l’esordio azzurro nella competizione, in programma questa sera al Diego Armando Maradona. Come riporta il comunicato del Napoli, Kvaratskhelia ha riscontrato una sindrome influenzale. Spalletti, dunque, spera di recuperarlo per il prossimo incontro di campionato, sabato 21 a Salerno. Non sarà del match di questa sera neanche Diego Demme, out per la nascita della figlia.

Sandro Caramazza