Kvaratskhelia brilla: è già in doppia cifra in gol e assist

Il georgiano sforna prestazioni super da quando è al Napoli e sta già raggiungendo grandi traguardi

Kvaratskhelia sta continuando a stupire da quando è arrivato in Italia, tanto che da quasi sconosciuto per molti ora è già una star del nostro campionato. Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo e lui controlla le partite come fosse un veterano, riuscendo sempre a essere decisivo. Il georgiano con il gol e l’assist contro lo Spezia ha raggiunto un prestigioso traguardo: 10 gol e 12 assist in stagione in tutte le competizioni, una doppia cifra incredibile se si pensa alle aspettative incerte di inizio stagione ed a quante partite ci sono ancora da giocare. Il Napoli se lo gode consapevole di aver fatto davvero un colpaccio in sede di calciomercato.

Fonte foto: napolipiu.com

Alessandro Fornetti