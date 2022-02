Krzysztof Piatek: il ritorno del Pistolero

Il centravanti polacco appena sbarcato in Serie A per la seconda si è rivelato sin da subito decisivo per la Fiorentina e non sta facendo rimpiangere Vlahovic

Certe storie sembrano avere una trama circolare: Krzysztof Piatek è arrivato in Serie A nel 2018 e si è subito fatto un nome a suon di gol prima col Genoa e poi col Milan. Ora, dopo due anni in Germania, il centravanti polacco è tornato a giocare nel nostro campionato, indossando la maglia della Fiorentina, ma per lui il tempo sembra che non sia mai passato. Piatek infatti ha ricominciato a segnare proprio come quando mise piede in Italia per la prima volta ed i tifosi viola sono già pazzi di lui.

Eppure il Pistolero era atteso da un compito non affatto facile: sostituire Dusan Vlahovic, uno degli attaccanti più forti e promettenti d’Europa, appena ceduto alla Juventus, ed inserirsi a stagione in corso in una squadra comunque ben allenata, rodata, con meccanismi di gioco precisi ai quali sono i calciatori a doversi adattare e non viceversa. Proprio su quest’ultimo punto l’acquisto di Piatek poteva sembrare un azzardo. L’attaccante polacco infatti è sempre stato una garanzia in termini di gol, ma non si è mai davvero distinto come centravanti di manovra in grado di fungere da fulcro di un gioco partecipativo come quello che propone Italiano. Questo suo tallone d’Achille, che l’ha penalizzato soprattutto nella sua esperienza al Milan, in questo primo mese e mezzo con la maglia della Fiorentina non è ancora emerso, per la felicità sua, dei suoi compagni e dei suoi tifosi. Piatek segna, fa segnare, collabora alla costruzione della manovra offensiva della Viola sia all’inizio sia, soprattutto, alla fine dell’azione. La sua media realizzativa è ragguardevole e va di pari passo con il lavoro sporco che svolge per i compagni ogni volta che scende in campo, anche a gara in corso. Per il momento si può dire senza dubbio che, dal punto di vista delle reti e dell’impatto sul gioco, l’ex centravanti di Genoa e Milan sta sostituendo egregiamente un top player come Vlahovic.

Adesso per Piatek la vera sfida è continuare a mantenere questo rendimento, scalando in maniera sempre più rapida le gerarchie della Fiorentina. C’è una lotta per l’Europa ancora apertissima, con la Viola che avendo una gara in meno è ritornata in partita anche per la conquista del quarto posto, quello che vale il sogno Champions League. Al momento in quella posizione c’è la Juventus di Vlahovic, ma la Fiorentina ora può contare su un Pistolero in più. Tutto è ancora in gioco.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioweb.eu)