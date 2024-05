Kroos lascia il calcio giocato: last dance a Euro 2024

Tempo di lettura 1 minuto

Il fuoriclasse tedesco del Real Madrid, attraverso i canali del club spagnolo, ha annunciato il suo ritiro all’età di appena 34 anni

Toni Kroos si ritira! Il fuoriclasse tedesco, uno dei migliori giocatori della sua generazione, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine di questa stagione. Con la maglia del Real Madrid spera di vincere la Champions League a Wembley contro il Borussia Dortmund per congedarsi nel miglior modo possibile, mentre Euro 2024 sarà la sua ultima vera kermesse: dopo l’Europeo in Germania, il centrocampista dirà ufficialmente addio al calcio giocato. Bella e sincera la sua lettera di addio al Real Madrid: «17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. È stato l’inizio di una nuova vita nel Club più grande del mondo. Oggi, dopo 10 anni, a fine stagione, questa vita giunge al termine. Non dimenticherò mai questo decennio di entusiasmante successo!». Kroos, che in carriera ha giocato con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid (breve parentesi anche a Leverkusen) ha vinto ben 34 trofei: tre Bundesliga, tre coppe di Germania, due supercoppe di Germania, quattro titoli di Liga, quattro supercoppe di Spagna, una coppa di Spagna, cinque Champions League, cinque supercoppe europee, sei Mondiali per Club e un Mondiale con la Nazionale tedesca.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Repubblica