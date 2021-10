Kokorin, Kokorin, Viva Kokorin

Quando si discute l’ingaggio, ormai è il giocatore superstar ad avere il coltello dalla parte del manico. Un manifesto per l’attaccante russo e per chiunque, da una panchina, aspetti la riscossa

Nel calcio moderno diventare idoli o feticci a bruciare è questione di giorni, ore. Prima il caso Donnarumma (bravi i torinesi ad applaudire) -ma anche Kessiè o Barella– ora Dusan Vlahovic che a fari spenti diventa il talento più luminoso della serie A. Talmente luminoso che può tranquillamente decidere come, quando e a quale prezzo lasciare Firenze. Il calcio è uno di quei mondi al contrario dove è il dipendente a imporre il contratto al datore di lavoro. That’s capitalism, baby.

Quando si parla di futuro distopico alla 1984, non ci riferiamo solo a scenari apocalittici, o a tutti i fatti di cronaca attuale secondo cui la libertà è schiavitù e l’ignoranza è forza. È proprio cambiato tutto: perfino il calcio…non è più calcio. È finanza, ingegneria economica ad alti livelli prima ancora che competizione sul rettangolo verde. Non serve di certo essere un pozzo di scienza a capirlo, ma ogni giorno che passa si aggiunge un gradino in più alla completa trasformazione del (fu) gioco più bello al mondo. Il più forte calciatore al mondo che finisce al club più ricco del mondo, parigino ma di proprietà qatariota. Proprietà talmente potente da levare dal suo stemma un riferimento storico –perché potenzialmente offensivo per i musulmani– e talmente coperto in porta da lasciare in panchina il numero uno campione d’Europa.

Lo stemma del nuovo PSG. Al di là della prominenza della città (ormai nei media si tende sempre più solamente a nominare la capitale tralasciando il sobborgo), è sparita la culla di Luigi XIV, il Re Sole. Diplomazia o entrata a gamba tesa sulle tradizioni europee?

Il tutto mentre l’Arabia Saudita piomba sul mercato anglosassone comprando oggi il Newcastle, domani si vedrà. Non sono barzellette, ma certo vien da sorridere se trent’anni fa avevamo i Romeo Anconetani, i Costantino Rozzi, i Luciano Gaucci, e adesso genti diverse venute dall’est, parafrasando De Andrè.

A proposito di genti dall’Est: un russo per un serbo e sarebbe davvero una nemesi perfetta. Aleksandr Kokorin, 30 anni da Mosca, una carriera non eccelsa ma comunque impreziosita da quattro anni di Zenit San Pietroburgo. Arrivato quest’anno alla Fiorentina , non sta brillando come dovrebbe. L’esplosione della supernova Dusan lo ha oscurato senz’altro, ma è anche vero che il russo non è esattamente il prototipo dell’attaccante che muove i soldi e le alte stelle. Kokorin sta rendendo in campo più da mezzala o da seconda punta che chiama a sé l’uomo, che non un puntero da area di rigore.

Prestazioni deficitarie, dunque. Gli infortuni non aiutano, eppure Vincenzo Italiano crede nel ragazzo: un po’ per aziendalismo, un po’ per spirito di squadra, un po’ perché effettivamente serve una punta di peso e più che sguinzagliare gli scout, sarebbe meglio valorizzare l’importante spesa fatta. Questo, anche alla luce dell’importante ingaggio del 30enne moscovita. Il tecnico ex Spezia vuole (ri)provarci, soprattutto alla luce di quanto visto durante gli allenamenti. C’è chi mugugna e si chiede perché non puntare sui talenti del vivaio viola (Gori sopra a tutti)

Sarà piuttosto interessante vedere l’evoluzione della vicenda. In questo come in altri casi: il mercato calcistico è troppo volatile, ciò che prendi a 100 spesso rivendi a 10 e Commisso già sa che al 90% perderà Dusan Vlahovic. Con un monte ingaggi di 60 milioni, già rivendere un 21enne che ti segna a raffica per 30 milioni è una bestemmia, figuriamoci il perderlo a zero. Il patron americano è a un bivio: centellinarne le prestazioni in ottica futura (abbassare il cartellino in vista del mercato futuro, o addirittura tenerlo) o doversi piegare al ricatto di un lungo mercanteggiare sul ritocco d’ingaggio, pur di non doverlo svendere –magari a una diretta concorrente in Italia. Alla finestra le avversarie nicchiano, ma tra qualche mese tenetevi pronti alla bagarre del mercato di riparazione.

Ci sono comunque sbocchi secondo cui Aleksandr Kokorin possa aiutare Rocco Commisso in ciò che non è soltanto un braccio di ferro col proprio attaccante di pregio, ma è una questione di principio, di filosofia: interrompere quella catena secondo cui i giocatori ricattano la società per qualche (petro) dollaro in più.

L’augurio che fa il sottoscritto è che davvero possa esplodere un giocatore che a sua volta si trova all’ultima grande chance di calcare un palcoscenico importante. E’ l’augurio che si fa al gregario, a chi non ha mai avuto una seconda chance, a chi scalda perennemente le panchine. Nel calcio delle favole che ancora esistono, il brutto anatroccolo può ancora trasformarsi in cigno.



Valerio Campagnoli (fonti Corriere Dello Sport, TMW, Minuto Settantotto)