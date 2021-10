Koeman e Solskjaer, le panchine si fanno roventi

La crisi di Barcellona e Manchester United continua alla luce degli ultimi risultati, le due società potrebbero prendere decisioni importanti per quanto riguarda la guida tecnica per dare una scossa all’ambiente

Nubi nerissime si addensano sulla testa di Koeman e Solskjaer. Il Barcellona perde il Clasico con il Real e da una possibile svolta ripiomba nella depressione che già aleggiava nelle scorse settimane. La posizione del tecnico olandese si fa sempre più pericolante e tornano le candidature di Xavi e Pirlo come possibili sostituti. Difficili per ora i grandi nomi.

A Manchester non se la passano meglio. Lo United viene clamorosamente surclassato in casa dal Liverpool (0-5) e la pazienza nei confronti di Solskjaer sembra essere finita. Già in Champions la squadra non aveva convinto, adesso è notte fonda. Zidane e Conte sono alla finestra anche se un impegno a stagione iniziata potrebbe far storcere la bocca ad entrambi. Nelle prossime ore potrebbero esserci gli attesi sviluppi.

Glauco Dusso