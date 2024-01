Klopp lascia il Liverpool: a fine stagione l’epilogo finale

Tempo di lettura 4 minuti

Il tecnico tedesco, dopo ben nove anni, ha deciso di interrompere il matrimonio con i Reds. Al termine dell’annata, ci sarà la parola fine

I grandi amori anche finiscono per terminare, ma non sempre in malo modo. Sia chiaro. Jurgen Klopp, infatti, di sua spontanea volontà ha dichiarato di voler interrompere il lungo matrimonio col Liverpool in data 30 giugno 2024. Dopo nove anni di successi ed emozioni, il ‘Mago’ lascerà Anfield e la Kop. Il futuro? Beh, chi lo sa. Sicuramente due strade: o anno sabbatico o altro top club. Klopp lascerà a Liverpool un ricordo indelebile. Eh sì perché, i tifosi Reds non potranno non ringraziare per sempre il Mago. Da nove anni a questa parte, se il Liverpool è ridiventata una squadra top e magnifica, il merito lo deve proprio al cinquantaseienne di Stoccarda. In quasi una decade, ha vinto una Premier League, una Fa Cup, una Coppa di Lega, una Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. L’epilogo? Magari con un’altra Premier e con l’Europa League. Perché no?

DALL’ANONIMATO AL TETTO DEL MONDO

L’esperienza di Klopp è probabilmente una delle più intense e belle dell’ultimo ventennio calcistico. Arrivato nell’ottobre del 2015 per sostituire l’esonerato Brendan Rodgers, passo dopo passo, mattone dopo mattone, è riuscito a far risplendere il Liverpool. I Reds, da nobile decaduta (prima di Klopp l’ultimo successo degno di nota era stata la Champions vinta nel 2005, mentre l’ultima Premier era datata addirittura 1990), con idee, identità e coraggio sono riemersi grazie alla guida dell’ex Borussia Dortmund. Già al primo anno i primi segnali positivi con due finali raggiunte, quella di Coppa di Lega poi persa col Manchester City e quella di Europa League persa col Siviglia, e un ottavo posto in classifica. I successivi due anni sono transitori, con due qualificazioni in Champions League consecutive più la finale contro il Real Madrid. I trionfi iniziano ad arrivare dalla stagione 2018-19 con la vittoria della sesta Champions/Coppa dei Campioni nella finale tutta inglese col Tottenham (2-0). Campione d’Europa e vice campione d’Inghilterra. L’anno successivo, Liverpool festeggia, ma stavolta forse più in grande perché a distanza di 30 anni arriva nuovamente il titolo di campioni d’Inghilterra. Periodo piuttosto positivo in termini di risultati, tant’è che qualche mese prima Klopp era riuscito a vincere sia la sua prima Supercoppa Europea che il Mondiale per il Club. Infine, nella stagione 2021-22, conclusasi col secondo posto in Premier e con un’altra finale di Champions persa col Real Madrid. Suo malgrado, il Mago diventa l’unico allenatore nella storia, assieme a Marcello Lippi, a perdere tre finali di Champions League su un totale di quattro tentativi.

LASCIARE IN BELLEZZA

L’ultima annata, quella 2022-23, è stata la meno vincente degli ultimi anni di Klopp. Il Liverpool, infatti, ha chiuso al quinto posto qualificandosi per l’Europa League, riuscendo però a vincere ad inizio stagione il Community Shield ai danni del Manchester City. L’obiettivo del Mago adesso è però quello di chiudere in bellezza, regalando ai suoi tifosi un ultimo grande ricordo. Infatti, i Reds sono attualmente primi in classifica a quota 48 punti, a +5 dal City che ha però una gara da recuperare. In Europa League hanno superato agevolmente il proprio girone eliminatorio e ora aspettano il prossimo avversario agli ottavi di finale. Nelle coppe nazionali, invece, sono in corsa in Fa Cup, mentre il 25 febbraio si giocheranno col Chelsea la finale di Coppa di Lega. Insomma, se deve lasciare lo vorrà fare in grande stile. Insomma, alla Klopp.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il romanista.eu