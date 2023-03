Klopp flop: Liverpool già fuori da tutte le competizioni

Pessima stagione per i Reds che si ritrovano a marzo senza obiettivi se non quello di rincorrere il quarto posto

Dopo i flop di Conte con il Tottenham e di Simeone con l’Atletico Madrid, un altro grande allenatore si aggiunge alla lista di quelli già fuori da tutte le competizioni, senza più la possibilità di competere per dei trofei. Klopp e il suo Liverpool infatti hanno vissuto finora una stagione da incubo, già fuori dalle coppe nazionali ed eliminati con un netto 6-2 tra andata e ritorno dal Real Madrid in Champions League. L’unico obiettivo dei Reds da qui alla fine sarà quello di raggiungere il quarto posto in campionato per tornare in Champions League il prossimo anno; tuttavia ci sarà da lottare visto che ad oggi distano ben sei punti dal Tottenham quarto pur avendo un match in meno degli Spurs.

Alessandro Fornetti