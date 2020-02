Klopp ed Eriksson sono d’accordo, è la Lazio la favorita per lo scudetto

I risultati ottenuti, il gioco espresso e la coesione di un gruppo che ama autodefinirsi famiglia, hanno convinto gli addetti ai lavori vicini e lontani a puntare sui biancocelesti come vincitori del tricolore

Non si parla d’altro, o quasi. L’implacabile Lazio di Inzaghi che è in serie positiva da 18 giornate di serie A è diventata la candidata più accreditata per lo scudetto. Persino più della Juventus? In questo momento a detta di molti sì. Bando alla scaramanzia e al volare basso, tifosi biancocelesti e non, vedono la prima squadra della capitale come la più forte delle tre che si contendono la vetta.

L’ex tecnico dei capitolini Sven Goran Eriksson, in un’intervista a Repubblica ha incensato i ragazzi di Inzaghi: “Lo Scudetto? Lo vince la Lazio. Ha gli 11 titolari più forti di Inter e Juventus. Gioca meglio di tutti, ed è la più forte tecnicamente. Il centrocampo è il migliore d’Italia e ha pochi rivali in Europa”.

Un parere leggermente di parte da parte del tecnico che ha consacrato la Lazio a livelli altissimi anche in campo internazionale, portando in dote due trofei della UEFA, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea contro il Manchester degli Invincibili.

C’è stata persino la benedizione da parte di Jurgen Klopp, che ha indicato i biancocelesti come i futuri vincitori del tricolore, forse perché ha avuto modo di allenare due dei pilastri delle aquile, Leiva ed Immobile, ma anche perché ha visto giocare la Lazio e ha capito perché la Juventus quest’anno non è dieci punti avanti a tutti.

Rosa corta, panchina inadeguata, titolari non continui, Inzaghi dalla mentalità non vincente? Tutti luoghi comuni che sono stati spazzati via da un’annata fantasmagorica. Il crocevia della stagione ci sarà alla 26° giornata, quando la Lazio ospiterà all’Olimpico il Bologna, mentre Juventus ed Inter si sfideranno all’Allianz Stadium. Un’eventuale vittoria dei bianconeri potrebbe limitare la corsa finale soltanto a due team.

Errore delittuoso sarebbe snobbare il lunch match di domenica prossima, la trasferta di Genova con i rossoblu nasconde storicamente delle insidie, l’ultimo successo dei capitolini risale al 2017 quando Bastos e Immobile (doppietta) resero vani i due goal del baby fenomeno Pellegri. I supporter laziali ci credono, eccome, il settore ospiti del Ferraris è già praticamente sold out.

Buone notizie dall’infermeria, a parte Lulic, che ne avrà ancora per un mese, il tecnico piacentino avrà l’intera rosa a disposizione. Allarme rientrato in ottica Luis Alberto, gli accertamenti di ieri in clinica Paideia, hanno dato esiti più che positivi.

FOTO: Tribuna.com

Marco Fabio Ceccatelli