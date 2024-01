Klopp, Arteta e forse Guardiola: comincia il valzer delle panchine in Premier League

Tempo di lettura 3 minuti

I due tecnici di Reds e Gunners hanno comunicato ufficialmente che a fine stagione lasceranno le loro squadre, ma rischiano di non essere gli unici tra gli allenatori dei top team, si prospettano molti cambiamenti

L’esito di questa stagione di Premier League è ancora incerto, dato che ci sono ben cinque squadre in appena otto punti a contendersi il titolo. Quel che invece è ormai assodato è che, a partire dalla prossima estate, il campionato più bello del mondo vedrà una vera e propria rivoluzione delle panchine, soprattutto tra le formazioni di vertice. Ufficialmente, sia Klopp che Arteta hanno fatto sapere che il prossimo anno non alleneranno più Liverpool ed Arsenal, ma i due tecnici potrebbero essere solo la punta dell’iceberg. Partiamo proprio da loro.

Il manager dei Reds in un’intervista breve ma molto toccante rilasciata lo scorso venerdì ha dichiarato che a fine stagione si separerà dal Liverpool essendo a corto di energie. Le sue parole fanno pensare ad un anno sabbatico, ma secondo alcune voci, in caso di addio di Nagelsmann dopo l’europeo del prossimo giugno, Jurgen potrebbe diventare il nuovo CT della Germania. Il favorito per essere il suo successore è invece Xabi Alonso, che conosce l’ambiente e sta facendo molto bene al Bayer Leverkusen. In ogni caso, il Liverpool è attualmente in vetta alla Premier League e Klopp dopo quasi nove anni di successi in Inghilterra ed in Europa vorrebbe chiudere il suo ciclo con un’altra storica vittoria.

Se la dovrà vedere, tra gli altri, con Mikel Arteta, che alla guida del suo Arsenal è alla ricerca del primo successo in Premier League della carriera. Il tecnico basco ha comunicato anch’egli che a fine stagione lascerà il club londinese. La sua prossima destinazione è ancora sconosciuta, ma l’indiziata principale è il Barcellona, che a fine anno si separerà da Xavi. Arteta. Non è questo però il momento per progettare il futuro, per Mikel c’è da pensare all’Arsenal, in corsa per un titolo che in Premier manca ormai da venti anni.

Due grossi punti di domanda invece aleggiano sulle due squadre di Manchester. Da un lato c’è il City, che dopo il Triplete della scorsa stagione rischia di salutare Pep Guardiola, anche lui ormai un po’ logorato dai tanti anni di battaglie e successi come Klopp. A differenza del tecnico tedesco però, non è così scontata la sua partenza. Pochi club possono permettersi l’allenatore catalano e ancora meno sono probabilmente le società in cui il manager dei Citizens vorrebbe approdare. Dall’altro lato c’è lo United, con ten Hag sempre sulla graticola visti i risultati incostanti raccolti alla guida dei Red Devils anche in questa stagione.

Chi ha ottime chances di conferma al contrario è Ange Postecoglou, autore di un’ottima annata d’esordio fino a questo momento con il Tottenham. In caso di qualificazione in Champions League poi questa conferma sarebbe più che meritata. Sempre nella parte alta della classifica di Premier League ci sono infine due allenatori come Unai Emery e Roberto de Zerbi che potrebbero lasciare le loro squadre. Non per propri demeriti, anzi al contrario per accasarsi in club più blasonati di Aston Villa e Brighton. Sia in Inghilterra che negli altri principali campionati europei infatti molti top team potrebbero voler ripartire da loro. Visto l’ottimo lavoro fatto da entrambi, non sarebbe per niente una scelta scellerata.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)