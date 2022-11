Kevin De Bruyne migliore in campo per alcuni, vero fuoriclasse fuori dal campo per noi di passione del calcio

Kevin De Bruyne migliore in campo per alcuni, vero fuoriclasse fuori dal...

In evidente imbarazzo nel ricevere il premio come migliore giocatore in Belgio-Canada, il calciatore belga ha ammesso di non meritarlo

“Perché lo hanno dato a me? Non ho giocato bene!” Cosi che si è espresso il fuoriclasse belga, tra il sorpreso e l’imbarazzato. Questi sono gli esempi che vorremmo sempre vedere nello sport! L’esempio di un fuoriclasse sul manto erboso che si dimostra altrettanto grande anche fuori di esso. La sportività è un concetto ormai desueto nella nostra società e siamo davvero felici quando un vero campione la mostra e la dimostra a chi invece se ne fa beffa. Perché, diciamolo chiaramente, Kevin non si è proprio visto durante la partita, sembrava il fantasma di se stesso e, se qualcuno del Belgio meritava il premio come migliore in campo, non poteva certo essere lui. Se proprio lo si voleva dare ad un rappresentante della squadra vincitrice, allora si poteva premiare Courtois per il rigore parato, gesto poi risultato decisivo, oppure a Batshuayi autore del goal vittoria. Insomma la si deve smettere di premiare la fama di qualcuno sperando che questa si ripercuota positivamente su chi premia. Ci troviamo davanti ad un gesto troppe volte superficiale e diseducativo. Lo sport è altro e deve tornare ad esserlo. Un applauso al campione De Bruyne per la grande lezione che ci ha dato e che speriamo non vada persa.

Fonte foto: fanpage.it

Luigi A. Cerbara