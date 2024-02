Kessiè e Haller abbattono la Nigeria, la Coppa d’Africa va alla Costa d’Avorio

Tempo di lettura 1 minuto

I padroni di casa dopo una cavalcata incredibile si aggiudicano il trofeo col risultato di 2-1, beffa per Osimhen e compagni

Come successo per la Coppa d’Asia anche il torneo africano era previsto nell’estate 2023. In questo caso per le condizioni metereologiche che si sono abbattute sulla Costa d’Avorio la competizione è stata posticipata al gennaio 2024. Ieri l’atto conclusivo che vedeva di fronte proprio la Costa d’Avorio e la Nigeria. Gli elefanti sono arrivati in finale dopo un cammino rocambolesco, passando come ultima migliore terza e cambiando c.t. in corsa con Gasset esonerato sostituito dal vice Faè. Match finito 2-1, vantaggio nigeriano con il gol di Troost-Ekong nel primo tempo. Nella ripresa ci hanno pensato Frank Kessiè e Sebastien Haller a capovolgere la situazione. Dopo ben 7 minuti di recupero il fischio finale ha decretato la vittoria degli ivoriani. Proprio il bomber del Borussia Dortmund ha visto così un altro capitolo della sua incredibile storia. Dopo il cancro ai testicoli del 2022 ha vinto la sua battaglia tornando a giocare segnando il gol decisivo ieri sera per la sua Costa d’Avorio. Terzo successo in Coppa d’Africa per gli arancioni che agganciano proprio la Nigeria che non vince dal 2013. Tremenda delusione per i nigeriani condotti fino alla finale dai bomber “italiani” Osimhen e Lookman. La prossima occasione per riprovarci sarà nel 2025 in Marocco.

Glauco Dusso