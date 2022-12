Karsdorp torna a Roma per decidere il suo futuro

L’esterno olandese dopo i dissapori con Mourinho si presenta a Trigoria per riprendere gli allenamenti e parlare con la dirigenza per capire il suo destino a gennaio

Rick Karsdorp è tornato a Roma. E’ arrivato il momento della verità per lui visto che al momento il suo futuro sembra essere lontano dalla capitale. Scaricato da Josè Mourinho in diretta nazionale e andato in “esilio” in Olanda per un mese, il terzino destro ora avrà un faccia a faccia con la società. Quest’ultima dovrà trovare la soluzione migliore per il calciatore e per sé stessa. Infatti la dirigenza ha già fatto capire che andrà via solo a titolo definitivo per una cifra atta ad evitare la svalutazione del giocatore. La possibilità del reintegro in squadra, vista la situazione con l’allenatore, sembra quasi impossibile. Ora la palla passa a Tiago Pinto, dovrà essere lui a gestire nel migliore dei modi un caso alquanto spinoso per tutto l’ambiente giallorosso.

Glauco Dusso