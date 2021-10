Karim Benzema: un calciatore speciale

Sempre più leader della Francia e del Real Madrid, il centravanti transalpino sta vivendo una nuova giovinezza dopo una carriera in cui spesso ha fatto da secondo violino

Più lo si guarda giocare più è inevitabile pensare che sia come il vino buono, quello che invecchiando migliora giorno dopo giorno. Karim Benzema deve avere un ritratto in soffitta che invecchia al posto suo, perché ciò che sta mostrando in questo inizio di stagione è la prova che, per lui, il tempo passa in maniera diversa rispetto a tutti gli altri. Dopo svariati anni passati all’ombra di altri top player, sia a Madrid che in nazionale, ora il palcoscenico è tutto per “Karim the Dream”.

Le luci della ribalta sono più che meritate, dato che quello che Benzema sta facendo vedere sul terreno di gioco in questo momento ha pochi eguali nel mondo. Un numero nove che gioca come un numero dieci, un numero dieci che segna come un numero nove. Velocità, tecnica, visione di gioco ed un innato senso del goal. Un calciatore totale, dalla metà campo in avanti, ed un giocatore speciale, il cui maggiore punto di forza è stato anche il motivo per cui durante la sua straordinaria carriera in molti lo hanno sottovalutato. Il centravanti francese infatti ha avuto l’umiltà ed anche la capacità di accettare di fare da spalla a giocatori considerati più “centrali” di lui nelle squadre in cui ha militato. Da Cristiano Ronaldo, finché giocavano insieme nel Real Madrid, a Kylian Mbappé in nazionale, così Benzema si è ritagliato il ruolo di secondo violino di lusso, si è messo a disposizione degli altri top player della squadra, accantonando il suo ego e consegnando il suo talento alla causa collettiva. Molti avrebbero disertato, provando a vincere altrove da protagonisti assoluti. Lui no, ed alla fine protagonista assoluto ci è diventato ugualmente. Non c’è molto da stupirsi dunque riguardo le prestazioni attuali dell’attaccante del Real Madrid: il suo talento è sempre stato cristallino, la sua qualità sempre visibile, ma fino a poco tempo fa semplicemente le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori erano concentrate sull’ampia gamma di fenomeni con cui Karim ha giocato. Ora che è indiscusso primo violino del Real e della nazionale l’abnegazione con cui si mette al servizio dei compagni è notevole. Una combo tra classe ed umiltà che è a tutti gli effetti micidiale.

All’orizzonte di Benzema si staglia un mondiale, tra poco più di un anno, ed una stagione col Real Madrid, la tredicesima consecutiva, in cui tentare, sotto la guida di Carlo Ancelotti, di far ripartire un ciclo vincente per i Blancos. L’ultimo fu memorabile, anche grazie a Karim, vincere da solo sarebbe ancora più memorabile. Nel frattempo, è giusto godersi un campione del genere finche è possibile, perché così ne passano davvero pochi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Inter-news.it)