Kane vince la scarpa d’Oro: è lui il re del gol

L’attaccante inglese del Bayern Monaco ha vinto il premio come miglior goleador europeo. L’ex Tottenham ha segnato 36 gol

Con 36 gol Kane è il miglior goleador in Europa: ha vinto la scarpa d’Oro. Riconoscimento importante per l’inglese, che la scorsa estate si è trasferito dal Tottenham al Bayern Monaco. Tuttavia, ha chiuso la stagione a bocca asciutta dal punto di vista dei trionfi di squadra, con la squadra bavarese, che dopo anni di dominio, si è dovuta arrendere al grandissimo Bayer Leverkusen. In Champions League, invece, Kane e il Bayern Monaco sono stati eliminati in semifinale dal Real Madrid di Ancelotti. Kane chiude la stagione con 36 gol, dietro di lui Guirassy dello Stoccarda con 28 gol e Mbappe del PSG, autore di 27 reti come Haaland del City. L’unico giocatore della Serie A a figurare nei primi dieci: Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha chiuso la stagione con 24 gol in campionato. La Scarpa d’Oro, ovviamente, va a chi ha fatto più gol nei rispettivi campionati. Non tutte le leghe però hanno lo stesso coefficiente di difficoltà.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Goal.com