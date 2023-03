Kane nella storia del calcio inglese: è lui il re del gol in Nazionale

L’attaccante del Tottenham durante la partita fra Italia e Inghilterra ha segnato la rete numero 54 con la maglia dei Tre Leoni superando Wayne Rooney

E’ bastato un calcio di rigore, peraltro procuratosi, per staccare una leggenda come Rooney e diventare il nuovo re del gol in Nazionale inglese. Harry Kane in Italia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024, ha segnato la rete numero 54 con la maglia dell’Inghilterra staccando proprio l’ex attaccante del Manchester United. Traguardo storico per il bomber del Tottenham. In Nazionale dal 2015, Kane è il vero grande trascinatore della Nazionale dei Tre Leoni, capace di vincere anche la classifica marcatori del Mondiale del 2018 in Russia con sei gol. Nell’ultimo in Qatar ha sbagliato sfortunatamente il rigore ai quarti di finale contro la Francia condannando l’Inghilterra praticamente all’eliminazione. I primi tre posti della classifica all-time della Nazionale inglese ora parlano così: Kane 54, Rooney 53 e Charlton 49.

Sandro Caramazza