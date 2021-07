Kalvin Phillips e Declan Rice: working class heroes del centrocampo inglese

I due calciatori di proprietà di Leeds United e West Ham, dopo esser divenuti assoluti protagonisti con la casacca dei rispettivi club, sono sempre più centrali anche con la maglia dei Tre Leoni

Il primo viene definito “The Yorkshire Pirlo“, il secondo è ormai paragonato a più riprese al primissimo Frank Lampard visto in maglia Hammers. Eppure né Kalvin Phillips né Declan Rice sembrano avere granché di simile con i rispettivi termini di paragone, se non il ruolo in mezzo al campo. Tuttavia, ciò che non sembra mancare alla coppia di centrocampisti appena nominata è l’alchimia e la collaborazione nella metà più arretrata del rettangolo verde, forse uno dei segreti meno sbandierati dell’Inghilterra fresca finalista di Euro2020. Perché se la qualità che può vantare la nazionale britannica dalla trequarti in sù è stata lodata più volte, raramente ci si è soffermati a riflettere sull’importanza della linea mediana della squadra di Southgate, una vera e propria diga in mezzo al campo che aiuta a bilanciare tutto il resto della squadra.

Kalvin Phillips esulta alla fine dei tempi supplementari contro la Danimarca. 2-1 il risultato finale del match, grazie al quale l’Inghilterra si è qualificata alla finalissima di Wembley contro l’Italia la prossima domenica

Nato e cresciuto nella città di Leeds, il giovane centrocampista dello United si è affermato con la maglia del club della sua città, riportando la squadra in Premier League dopo un’assenza lunga più di 10 anni e divenendo di fatto uno dei principali idoli della tifoseria Peacocks. Centrocampista duttile e di palleggio, il suo utilizzo da parte del Loco Bielsa come vertice basso del 4-1-4-1 ha fatto sì che il local boy di Leeds venisse più volte accostato ad Andrea Pirlo, un paragone che tuttavia appare alquanto forzato. La classe cristallina e i lanci lunghi con i quali ci deliziava il Maestro non sembrano appartenere a Phillips, il quale però compensa con una grande attitudine al sacrificio nonché una buona abilità di palleggio nello stretto.

Declan Rice in azione in una delle prime partite di questo Euro2020, il quale è stato disputato dalla Nazionale dei Tre Leoni per la maggior parte nell’impianto casalingo di Wembley, Londra

Declan Rice anche, nonostante la giovane età (classe ’99), rappresenta già un’istituzione per il suo club d’appartenenza, il West Ham. Dopo l’inizio con le giovanili del Chelsea fino all’età 15 anni, quest’ultimo si è trasferito in quelle degli Hammers, nelle quali ha militato dal 2015: nel 2016/17 invece la prima presenza in Premier League, ultimo step prima di diventare un punto fisso della squadra nella stagione successiva. Non è un caso se in questa stagione, con Rice in mezzo al campo, la compagine londinese abbia raggiunto un’incredibile qualificazione in Europa League dopo diversi anni, attirando inoltre le attenzioni dei maggiori club inglesi – Chelsea su tutte – sul talento nativo di Londra. Il suo costante lavoro di copertura alle spalle dei trequartisti è stato uno dei segreti della squadra di Moyes nel campionato appena concluso, il quale è valso a Rice una convocazione – e soprattutto la titolarità – nell’undici scelto dal CT anglosassone.

Phillips e Rice sembrano completarsi l’uno con l’altro, esaltando le proprie caratteristiche e coprendo i limiti del compagno di reparto: più rapido e tecnico il primo, più irruento – ma anche pragmatico e decisivo – il secondo, soprattutto in fase di rottura. La loro complementarietà sta portando grande benefici all’Inghilterra, la quale può così permettersi di schierare una linea di trequartisti molto sbilanciata – di solito composta da Sterling, Mount, e uno tra Saka, Foden e Sancho – grazie al lavoro oscuro fatto dai due giocatori in questione. Compiti non sempre apprezzati dagli esteti del calcio, ma che sono il segreto di molte delle più grandi squadre passate alla storia di questo sport. Finalmente anche la nazionale dei Tre Leoni ha i suoi punti fermi in mediana, working class heroes che l’hanno accompagnata per mano fino alla finale della prossima domenica.

Fonti foto: England Twitter, La Tribuna Sammarinese

Fabrizio Scarfò