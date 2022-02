Kalinic gioca e poi rescinde, dopo il Verona per lui c’è l’Hajduk Spalato

Si era visto nel match dell’Allianz Arena, dopo il triplice fischio la comunicazione della società con cui congeda l’attaccante che tornerà in patria

Serata con qualche agitazione in casa Hellas Verona. Nikola Kalinic rescinde il suo contratto con gli scaligeri e la comunicazione arriva subito dopo la partita persa in casa della Juventus. Non solo, il numero nove era anche sceso in campo nell’ultima parte di gara entrando in luogo di Barak ma senza incidere. Qualche minuto dopo il termine ecco il comunicato ufficiale della società che annuncia la decisione presa, augurando il meglio al calciatore che adesso tornerà in Croazia all’Hajduk Spalato. Il 34enne ha già comunicato la sua emozione per il suo passaggio nella società croata dove è cresciuto e si è calcisticamente formato. Il Verona, quindi, affiderà il ruolo di punta centrale totalmente a Simeone con Lasagna pronto a subentrare. Finisce l’avventura italiana della punta che arrivò dal Dnipro nel 2015 alla Fiorentina per poi militare anche nel Milan, nella Roma per poi finire, appunto, col Verona.

Glauco Dusso