Juventus-Torino 4-1: Derby senza storia – analisi e pagelle

I bianco-neri vincono e convincono ed ora attendono il risultato di Lazio-Milan; record di presenze in A per Gigi Buffon, 648, scavalcato in vetta Paolo Maldini

Che il derby di Torino non sia più una partita equilibrata da anni è un dato di fatto, ed anche questa partita non ha fatto eccezione: al secondo minuto Dybala scambia velocemente con Cuadrado che gli restituisce palla nel cuore dell’area di rigore, l’argentino “scherza” con Lyanco e poi, complice una deviazione di Izzo, trova il gol del vantaggio.

Continua l’azione stringente della Juventus ed al diciassettesimo è Ronaldo ad impegnare Sirigu con un destro dall’interno dell’area di rigore.

La supremazia degli uomini di Sarri è schiacciante ed al ventottesimo minuto trovano il raddoppio: Dybala (sempre lui!) fa un controllo eccezionale, serve Ronaldo che guadagna spazio ed attira su di sè due avversari, poi serve Cuadrado che salta Lyanco (sempre lui!) e da posizione angolata batte Sirigu con un diagonale ferale.

Quando la partita sembra essere incanalata sui binari favorevoli ai bianco-neri, de Ligt rovina (in parte) la sua ottima prestazione compiendo un fallo da rigore.

Dopo un lungo consulto VAR, Belotti fa secco Buffon, con una conclusione forte ed angolata.

Derby riaperto.

Il Toro riparte forte ed in contropiede Berenguer impegna Buffon, sulla ribattuta Belotti prende la traversa e poi Verdi la mette dentro, ma già su tiro dello spagnolo, la posizione del “Gallo” era irregolare, perciò non si può neanche parlare di gol annullato.

La Juventus non si scompone ed al sessantesimo trova il terzo gol con una grande punizione di Ronaldo (la prima in bianco-nero!) che s’infila, imparabilmente, all’incrocio dei pali!

Gli uomini di Sarri vogliono prendere il largo ed in contropiede sfiorano il quarto gol con Dybala che, servito da Douglas Costa, “sparacchia” male addosso a Sirigu.

E’ solo questione di tempo: all’ottantaseiesimo Douglas Costa scende benissimo sulla sinistra e mette una palla al centro dell’area Djidji interviene male e mette la palla nella sua rete.

La Juve non si ferma ed un minuto dopo, sempre Douglas Costa, impegna Sirigu… ma sarebbe stato troppo!

La Juventus allunga in attesa dalla partita della Lazio di questa sera, mentre mister Longo deve riflettere su questa sconfitta amara che potrebbe inguaiare i granata.

Buffon conquista il record di presenze in A, 648

Pagelle:

Buffon: 6(48) Il Toro non lo impegna oltre la normale amministrazione, non può nulla sul rigore di Belotti, che pur intuisce, ma è troppo potente per essere fermato.

Cuadrado: 7 Una delle migliori prestazioni dell’anno, entra nell’azione del primo gol e sigla il secondo. In difesa si è dimostrato affidabile.

de Ligt: 6,5 Il ragazzo sta crescendo sempre di più e inizia a far vedere le sue indubbie qualità, commette il fallo da rigore che riapre la partita ma la sua prestazione rimane positiva.

Bonucci: 6,5 Al pari del suo compagno di reparto non viene impegnato in modo asfissiante dagli attaccanti granata, ma il suo lavoro lo fa molto bene.

Danilo: 6,5 Dei due terzini è quello che spinge di meno, non per questo non si rivela pericoloso per gli avversari ed affidabile per i suoi compagni. Sfiora il gol nel secondo tempo.

Bentancur: 7 E’ in uno stato di grazia! Recupera palloni su palloni ed è sempre centrale nello sviluppo del gioco dei suoi compagni.

Pjanic: 6 Nel centrocampo bianco-nero è quello meno appariscente, ma tutto sommato, fa bene il suo lavoro. (dal 48° Matuidi: 6 Da sostanza al centrocampo)

Rabiot: 6,5 E’ vero che da lui mi aspetto sempre qualcosa di più, ma indubbiamente è in una fase di crescita. Mezzo voto in più per incoraggiarlo.

Bernardeschi: 5,5 E’ il più opaco dei tre davanti (e quando giochi con Ronaldo e Dybala può succedere) ma si vede poco e spreca una buona occasione effettuando una rovesciata frettolosa. (dal 55° Douglas Costa: 7 Entra subito bene creandosi più un’occasione, rimane sempre nel pieno delle azioni offensive della sua squadra, tanto che propizia l’autogol del 4-1)

Dybala: 7,5 Gioca un primo tempo stellare, dove segna in apertura e da il là all’azione che porterà al raddoppio. Sempre nel vivo del gioco. (dal 80° Higuain 6 Un buon assist per Danilo ed un tiro in porta, entra bene)

Ronaldo: 7 Fondamentale nell’azione del raddoppio, sfiora il gol con un destro potente, neutralizzato da Sirigu. Ha il gran merito di chiudere l’incontro col suo primo gol su punizione da quando è arrivato alla Juventus.

All. Sarri: 7 Indovina tutte le scelte, c’è poco da dire.

Fonte foto: Fan Page

Firma: Alessandro Nardi