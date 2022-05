Juventus, zero titoli per la prima volta dal 2011

I bianconeri avevano la serie più lunga in corso nei cinque campionati più importanti d’Europa

La sconfitta di ieri della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l’Inter ha chiuso le speranze dei bianconeri di concludere anche questa stagione con un titolo in bacheca. Era dal 2011 che la juventus portava a casa almeno un trofeo ed era la serie più lunga nei top cinque campionati europei. Andando a vedere le altre compagini infatti, in Spagna il Barcellona ha chiuso questa annata e quella del 2020 con zero trofei, mentre dal 2009 al 2019 aveva sempre vinto; il Real invece è rimasto a secco solo lo scorso anno chiudendo una serie che durava dal 2011, ma si è già ampiamente rifatto in questo anno portando a casa Liga e Supercoppa di Spagna in attesa della finale Champions. In Inghilterra anche vista la potenza di diverse squadre nessuna ha una serie aperta di successi così lunga negli anni. Infine in Germania ed in Francia le due super potenze Bayern Monaco e PSG hanno chiuso entrambe il 2012 senza sollevare trofei ed ora con la sconfitta della Juventus il record attivo di anni con almeno un trofeo è loro.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti