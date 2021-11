Juventus-Zenit, bianconeri ad un passo dagli ottavi

La squadra di Massimiliano Allegri non perdendo questa sera contro i russi si qualificherebbe con due turni di anticipo alla fase successiva del torneo

Che c’è di meglio di una partita di Champions League per far rialzare la testa alla Vecchia Signora. Le due batoste contro Sassuolo e Verona hanno fatto precipitare nel baratro la Juventus in Serie A (-16 dalla vetta) e mai come oggi l’obiettivo più nitido dalle parti della Continassa sembra essere proprio la Coppa dalle grandi orecchie (un paradosso quasi). Questa sera in Juventus-Zenit, la squadra di Allegri può chiudere definitivamente i conti per la qualificazione agli ottavi di finale. Forte dei tre successi di fila, ai bianconeri basterebbe fare un punto contro i russi per ottenere l’aritmetica. In vista della gara dello Stadium, il tecnico toscano rimetterà in auge l’attacco visto nelle ultime due cocenti sconfitte, ovvero Morata affiancato da Dybala. Nelle corsie, pronto a rivedersi Federico Chiesa dopo l’assenza di Verona; mentre in difesa, turno di riposo per Chiellini e chance dal 1′ per de Ligt.

Sandro Caramazza