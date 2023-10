Juventus: Vlahovic ancora in dubbio per il Torino, totalmente guarito Milik

Tempo di lettura 1 minuto

A tre giorni dal derby della Mole Allegri fa la conta dei presenti, il centravanti polacco è recuperato, mentre per l’ex attaccante della Fiorentina saranno decisivi i prossimi giorni

Dalla mattinata di oggi sono arrivate una buona ed una cattiva notizia per la Juventus e riguardano entrambe il reparto offensivo. Sia Dusan Vlahovic che Arkadiusz Milik hanno saltato la sfida di domenica contro l’Atalanta, ma stanno provando a recuperare per il match di sabato con il Torino. Il centravanti polacco è già guarito dal fastidio muscolare che l’aveva tenuto ai box la scorsa settimana e per il derby è a disposizione. Ancora in dubbio invece Vlahovic, che non ha smaltito del tutto il problema alla schiena e sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico bianconero fino alla rifinitura di venerdì. La linea dettata da Allegri è quella della prudenza, se il bomber serbo non si riprenderà al 100% non sarà convocato e rientrerà dopo la sosta per le nazionali.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)