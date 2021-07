Juventus: una storia tra passione e pallone

Nasce all’ombra della Mole sul finire del XIX secolo uno dei club più noti al mondo: sì avete capito bene stiamo parlando della Juve. Il club prende vita nel 1897 in una spumeggiante e barocca Torino, un gruppo di giovani studenti appassionati di pallone trova la sede in via Montevecchio. La storia della Juventus è davvero particolare, tutta da conoscere e scoprire per chi ha la passione del calcio

Juventus: storia di un mito

Il termine latino ha un significato chiaro ‘gioventù’. La mitica squadra italiana nasce in una elegante panchina di corso Re Umberto, viale nobile per eccellenza. A parlare di calcio e sport si ritrovano dei giovani, tutti studiano al liceo classico Massimo d’Azeglio. E’ un giorno strano quello in cui nasce la squadra, è il 1 novembre del 1897. Per una città scaramantica come Torino forse non era nemmeno un giorno buono eppure è così che è nata una leggenda. Uno dei Football Club più quotati e famosi al mondo. Primo campo: Piazza d’Armi. Prima maglia: rosa. Primo presidente: Eugenio Canfari. Così la Juventus affronta il primo campionato nel 1900.

Dovrà passare qualche anno prima della scelta di nuovi colori: infatti la storica casacca bianconera si ispira al Notts County, squadra inglese con sede a Nottingham, e il primo titolo italiano arriva presto ed è datato 1905.

La storia della Juventus è ricca di fascino e mistero e anche oggi è una delle squadre più seguite al mondo. Chissà se quel primo novembre i giovani torinesi si sarebbero mai sognati un simile successo!

Juventus: la magia degli attaccanti

E’ noto che alla Juve da sempre piace giocare in attacco ed è qui infatti che da sempre si esprimono i migliori attaccanti.

Alessandro Del Piero: 290 gol Giampiero Boniperti: 182 gol Roberto Bettega: 178 gol David Trezeguet: 171 gol Omar Sivori: 167 gol Felice Borel: 161 gol Pietro Anastasi: 131 gol John Hansen: 124 gol Roberto Baggio: 115 gol Federico Munerati: 114 gol

Come possiamo vedere molti tra questi giocatori citati sopra sono rimasti negli annali della storia del calcio. Spiccano Boniperti, storico calciatore spentosi qualche settimana fa, il Divin Codino Roberto Baggio, ma anche lo spumeggiante Del Piero. E’ proprio Del Piero il migliore della storia del club. Sino ad oggi il suo record è rimasto incontrastato: certo parliamo di ritmi, allenamenti e persino fisici diversi di coloro che vestivano la maglia bianconera un secolo fa. Alessandro Del Piero detto Alex ha giocato con la maglia della Juventus per diciannove lunghi anni. Quasi vent’anni d’amore e passione per tutti i fan ma anche per la società. Gol dopo gol Del Piero ha vinto di tutto, forte e solare, sempre pronto ad una nuova sfida, è riuscito a fare crescere la squadra creando gioco e non essendo mai l’unico uomo di punta. La storia della Juventus è ricca di dettagli particolari che ancora oggi fanno battere il cuore a migliaia di tifosi.

Fonte foto: Wikipedia.org