Juventus: ufficiale il rinnovo di Adrien Rabiot

Il francese ha prolungato il contratto di un anno, a 7 milioni netti e bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 8, sarà bianconero per la quinta stagione

Accordo totale tra le parti e il centrocampista esprime la sua gioia ed il suo orgoglio, nonché tutta la sua voglia di dare il massimo per i colori bianconeri. “Ciao tifosi bianconeri, sono davvero felice e orgoglioso di potervi confermare che sarò un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione. La mia scelta arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questi colori, la Juventus per me è casa. Qui sono cresciuto, migliorato sul campo e come uomo. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione”. Belle e sentite le parole di Adrien che conferma l’attaccamento alla maglia anche accettando il rinnovo di un solo anno.

Fonte foto: theathletic.com

Luigi A. Cerbara