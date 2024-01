Juventus, tutto fatto per Tiago Djalò

Tempo di lettura 1 minuto

Il portoghese atteso a Torino in settimana per dare così l’ufficialità dell’affare, il defilarsi dell’Inter spiana la strada ai bianconeri per l’acquisizione del difensore

Alla fine sarà Juventus. Questo il destino di Tiago Djalò che sembrava promesso sposo dell’Inter a parametro zero la prossima estate. L’esplosione di Bisseck e l’inserimento della Vecchia Signora, che lo voleva a gennaio, ha fatto il resto. Nerazzurri che non si sono voluti impegnare in aste e lasciano quindi il giovane difensore. Quest’ultimo si trasferirà a Torino per 3,5 milioni più dei bonus, che si aggirano sulla stessa cifra, legati ad eventuali obiettivi sportivi. La fine della telenovela fa felice anche il Lille che guadagna qualcosa dall’affare senza veder andare via il giocatore a zero. In settimana le visite mediche e poi avventura bianconera che potrà cominciare. Il difensore 23enne è reduce da un grave infortunio al ginocchio e quindi sarà attentamente valutato. L’età, però, è ideale per poter iniziare a pianificare il futuro visto che la retroguardia juventina ha qualche elemento che sicuramente saluterà in tempi non troppo lontani.

Glauco Dusso