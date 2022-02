Juventus-Torino, sarà ancora Vlahovic vs Bremer: terzo scontro in stagione

Serata di gala stasera allo Stadium. Occhio al grandissimo duello tra l’attaccante ex Fiorentina e il capitano granata

E’ il giorno del derby della Lanterna, Juventus-Torino. La citta si prepara per la grande serata dello Stadium con due squadre, il cui unico obiettivo sarà quello di portare a casa i tre punti. Da un lato, la Juventus deve ritrovare la vittoria dopo il pareggio di Bergamo nel finale per non perdere il treno Champions League. Al momento, la squadra di Massimiliano Allegri è quarta in classifica a quota 46 punti con l’Atalanta che deve recuperare la partita contro lo stesso Torino del 6 gennaio (orobica con 44 punti). Dall’altro lato, arriva un Torino in crisi di risultati. La squadra di Juric è reduce da due sconfitte consecutive contro Udinese e Venezia e non vince in campionato da più di un mese (15 gennaio Sampdoria-Torino 1-2). Il derby è sempre uno stimolo in più perché ci si gioca lo strapotere cittadino per un paio di mesi.

PROTAGONISTI

Sia da una parte che dall’altra, i protagonisti per vedere una bella partita ci sono eccome. I bianconeri sono usciti dal mercato di gennaio molto rinforzati con un pezzo da novanta come Dusan Vlahovic e un giocatore decisamente interessante come Zakaria. In casa Torino, la mossa di mercato più importante è stata quella di tenere e rinnovare Bremer. Il difensore brasiliano è uno dei più forti in Serie A, giocatore di assoluta sicurezza che in estate potrebbe lasciare il Toro viste le tante corteggiatrici in giro per lo Stivale e per l’Europa, ma i grandi protagonisti della gara saranno proprio Vlahovic e Bremer, che daranno vita ad un duello di grandissimo livello.

VLAHOVIC VS BREMER

In realtà non si tratta di un vero e proprio scontro inedito in questa stagione poiché Vlahovic e Bremer si sono già incontrati due volte. La prima, il 28 agosto per Fiorentina-Torino 2-1 con rete dello stesso attaccante serbo. La seconda, in Torino-Fiorentina dello scorso 10 gennaio, match terminato 4-0 per la squadra di Juric. In quel caso, Bremer vinse nettamente il duello con il forte centravanti classe 2000. Il capitano granata uscì dal campo con un bel 8 in pagella, arginando alla grande le avanzate di Vlahovic. Nemmeno una conclusione verso la porta di Milinkovic Savic per l’allora attaccante Viola e sostituzione al minuto 73. Sicuramente, questa sarà un’altra partita con lo stesso Vlahovic che vorrà rifarsi dopo la serata incubo di inizio gennaio. Dall’altro lato, Bremer non sarà della stessa opinione.

Sandro Caramazza