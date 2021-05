Juventus, sussulto d’orgoglio e Coppa Italia messa in bacheca

I bianconeri hanno vinto la 14 esima Coppa Italia della propria storia vincendo con merito nella ripresa, nonostante qualche svista arbitrale

Ebbene sì, nonostante tutto la Juventus si porta a casa il secondo trofeo stagionale, la Coppa Italia. La squadra di Pirlo, infatti, nella serata di ieri ha vinto la sua 14 esima coppa nazionale, battendo per 2-1 l’Atalanta. Decisive le reti dei giovani rampanti Dejan Kulusevski e Federico Chiesa; inutile (si fa per dire) la rete del momentaneo pari firmato dall’ucraino Malinovskyi.

Il match del Mapei (tre vittorie su tre in questa stagione per la Vecchia Signora) è stato molto combattuto, giocato a ritmi piuttosto alti (soprattutto nel primo tempo) e con una Juventus che, nonostante qualche svista arbitrale da parte di arbitro e Var, ha meritato di vincere il trofeo.

Sviste e spettacolo

La tensione dialettica della vigilia con il botta e risposta a distanza tra Chiellini (“Vogliamo fermare la favola Atalanta“) e Freuler (“La Juve è dietro di noi in campionato“) si è perfettamente riprodotto in campo. Agonismo e intensità, infatti, sono stati sin da subito gli ingredienti principali per la meravigliosa platea dei 4500 di Reggio Emilia, a partire dal gol del vantaggio bianconero targato dall’ex Kulusevski con tanto di dito davanti il naso a zittire i fischi dei suoi ex tifosi.

Se a ciò si aggiunge il duro tackle non considerato falloso di Cuadrado su Gosens (gol del vantaggio) dal signor Massa e il fallo in area di Rabiot su Pessina non ravvisato, ecco che allora il piatto Coppa Italia da acceso diventa incandescente. Atmosfera che non mette paura ad uno, invece, abituato al freddo di Kiev come Malinovskyi, ormai abituato a segnare alla Juventus (due gol quest’anno) che nel giro di pochi minuti rimette tutto in equilibrio.

Orgoglio da grande

La ripresa, oltre a calare i ritmi, è un monologo juventino con la Vecchia Signora che ritrova le antiche reminiscenze da grande che gioca una finale di un torneo prestigioso. La squadra di Pirlo, infatti, ritrova grande compattezza e pressione non permettendo all’Atalanta di esprimersi al meglio. Dopo il palo di Chiesa su assist di tacco di un impalpabile CR7, arriva la rete sempre del figlio d’arte grazie al duetto con l’altro giovane milionario, Kulusevski, arrivato dal mercato estivo.

Se la vittoria della Coppa riuscirà a salvare Pirlo, ce lo dirà solamente il tempo (qualificazione Champions League permettendo), ma almeno per una volta quest’anno, l’ex maestro del centrocampo mondiale ha trovato il sorriso.

Fonte foto: Sky Sport; Calcio Today; Yahoo Sport

Sandro Caramazza