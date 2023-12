Juventus su Colpani: Miretti come pedina di scambio

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club bianconero pensa al talento del Monza per rinforzarsi a gennaio. Al club brianzolo piace il giovane cresciuto nel vivaio bianconero

La Juventus piomba su Andrea Colpani. Il club bianconero, che sta lottando con l’Inter per lo scudetto (meno quattro dalla capolista), cerca uomini per rinforzarsi a gennaio. Il profilo di Colpani potrebbe fare a caso di Max Allegri, che ha bisogno di fantasia e genio nella parte offensiva del campo. Al Monza piace Miretti, già cercato in estate. A gennaio dunque i due club potrebbero riparlarsi. Da non escludere l’ipotesi di uno scambio. Intanto, la Juventus deve anche cedere per fare mercato. Ci sono sondaggi inglesi per il giovane Iling Junior.

Sandro Caramazza

Fonte foto: sisal.it