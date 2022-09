Juventus su Bensebaini, è da coprire il vuoto a sinistra

Come riportano dalla Germania, i bianconeri hanno messo nel mirino il laterale del Borussia Monchengladbach. Sia Alex Sandro che De Sciglio non convincono più

In estate la Juventus si è rinforzata dappertutto fuorché sulla sinistra. L’arrivo del solo Kostic ovviamente non può risolvere completamente i problemi bianconeri sulla corsia mancina. Sia Alex Sandro che De Sciglio lasciano alcune perplessità, ecco allora che la dirigenza bianconera ha drizzato subito le antenne. Nel mirino, secondo il noto quotidiano tedesco ‘Bild’, c’è Ramy Bensebaini. Il laterale basso algerino, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, difficilmente rinnoverà con la sua attuale squadra: il Borussia Monchengladbach. La Juventus potrebbe fare un tentativo già a gennaio per portarlo a Torino. Il 27enne Bensebaini gioca in Europa dal 2014 (Belgio, Francia e Germania) e vanta in Nazionale già 50 presenze.

Sandro Caramazza