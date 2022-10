Juventus, stop di 20 giorni per Di Maria

L’argentino era uscito anzitempo dalla sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa; gli esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a società e calciatore

Buone notizie per la Juventus per quanto riguarda Angel Di Maria; il Fideo era uscito nel corso del primo tempo nel match contro il Maccabi a causa di un problema muscolare che aveva allarmato i bianconeri e la nazionale argentina in vista del Mondiale in Qatar. Lo stop è meno grave del previsto, l’argentino ha una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà ad uno stop di 20 giorni. La Juventus potrebbe ritrovarlo dunque per il match contro l’Inter in programma il 6 novembre e l’Argentina lo avrebbe a completa disposizione per il Qatar, con la partenza fissata dopo l’ultimo incontro in Serie A previsto per il 13 novembre.

Fonte foto: footballnews24.it

Alessandro Fornetti