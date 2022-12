Juventus, si allungano ancora i tempi di recupero di Pogba

Il francese ha rallentato negli ultimi giorni e potrebbe dover aspettare diversi giorni per il rientro in gruppo con conseguente posticipo del suo ritorno in campo

Ancora guai fisici per Paul Pogba che vede slittare ulteriormente il suo ritorno in campo. Il problema al ginocchio destro non è ancora stato risolto e non permette al giocatore di allenarsi con continuità con il resto del gruppo. Pogba infatti negli ultimi allenamenti si è diviso tra palestra e piscina diminuendo i carichi di lavoro ed ora dovrà attendere almeno due settimane per poter tornare a lavorare con i compagni. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire per la fine di gennaio ma la Juventus non vuole correre rischi ed è probabile che si rimandi ogni discorso a febbraio.

