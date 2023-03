Juventus, sfida al Friburgo per continuare a sognare l’accesso in Champions League

I bianconeri ospitano i tedeschi nel match di andata con un obiettivo ben preciso da raggiungere

Per la Juventus giocare l’Europa League poteva sembrare un peso dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions, ma dopo la penalizzazione in campionato vincere la competizione è diventato l’unico modo per accedere alla Champions League del prossimo anno. I bianconeri daranno dunque il massimo per andare più avanti possibile ed hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. L’avversario degli ottavi di finale è il Friburgo, compagine che occupa il quinto posto nel campionato tedesco e ha disputato un ottimo cammino europeo finora. Allegri punta su Di Maria, vero fuoriclasse della squadra, e sul ritrovare Vlahovic che sta faticando. La sfida di Torino sarà importante in vista del ritorno ed indirizzare la qualificazione già adesso sarebbe molto importante per la Juventus.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti