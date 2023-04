Juventus, sentenza ricorso: riassegnati momentaneamente i 15 punti

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha accolto il ricorso dei bianconeri e ha sospeso il giudizio sul caso plusvalenze riportando la squadra di Allegri al terzo posto

Clamoroso quanto accaduto sul caso plusvalenze della Juve: il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha restituito, momentaneamente, i 15 punti ai bianconeri, che ora si trovano al 3° posto a 59 punti. La decisione è arrivata ieri poco prima delle partite di Europa League delle 21.

I problemi in casa Juve però non sono finiti. Il Coni al momento ha 30 giorni per fornire le motivazioni per aver accolto il ricorso bianconero, ma di fatto ha rinviato gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Ciò vuol dire che quando il Coni fornirà i motivi della scelta, potrà partire la nuova richiesta di Chiné per un nuovo processo federale, con possibile deferimento della Juve e udienza alla Corte d’Appello. Gli scenari possibili sono due: se dovesse arrivare un’ammenda il tutto finirà entro maggio, mentre se dovesse esserci una nuova penalizzazione, anche diversa dal -15, la Juve potrebbe fare nuovamente ricorso al Coni, che poi avrebbe 60 giorni per fissare l’udienza. Se lo scenario fosse questo, il tutto si chiuderebbe addirittura ad agosto.

Accolto anche il ricorso di Nedved mentre sono stati respinti i ricorsi di Agnelli, Cherubini, Paratici e Arrivabene.

Davide Farina