Juventus: rinnovo di Chiesa in stallo, Kostic e Kean a rischio cessione

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti italiano è sempre più un’incognita per le sue condizioni fisiche e la sua permanenza è incerta, Moise e Filip invece sono sempre più ai margini

La flessione delle ultime settimane in campionato (appena 1 punto in 3 partite) ha generato in casa Juventus alcuni interrogativi in vista della prossima stagione. Non solo su Allegri, ma anche su diversi giocatori. Primo tra tutti Federico Chiesa, uno dei top player della squadra, che però complici i tanti infortuni ravvicinati sta rendendo al di sotto delle aspettative. Questo aspetto, unito al costo annuo del calciatore, ha per il momento bloccato le trattative per il rinnovo del contratto che ad oggi scade nel 2025. La Juventus ci vuole pensare ancora un po’ e nel frattempo riflette anche sul futuro di Moise Kean e Filip Kostic. L’attaccante italiano, dopo l’esplosione di Yildiz, è ai margini del progetto tecnico ed anche il centrocampista serbo col cambio di modulo rischia di trovare meno spazio. Le sirene arabe potrebbero allora farsi più insistenti.

Luca Missori

(Fonte immagine: LaStampa.it)