Juventus: Pogba presenta richiesta di controanalisi, previste il 20 settembre

Il centrocampista francese, risultato positivo al testosterone, sarà controllato nuovamente la prossima settimana, in caso di seconda positività inizierà il procedimento davanti all’Antidoping

Non sono giorni facili per Paul Pogba, trovato positivo al testosterone in seguito ad un controllo antidoping dello scorso 20 agosto, dopo la partita tra Udinese e Juventus. Il giocatore francese, come da procedura, ha presentato richiesta di controanalisi che, stando a quanto riporta l’Ansa, verranno effettuate il prossimo 20 settembre. In caso di nuova positività inizierà la fase istruttoria della Procura Antidoping ed il centrocampista bianconero rischia di andare a processo. Se Pogba verrà condannato la Juventus potrà procedere alla sospensione dello stipendio o, in alternativa, alla risoluzione del contratto. La difesa del calciatore punterà in ogni caso sulla “non consapevolezza” e sulla “non conoscenza” effettiva delle caratteristiche del prodotto risultato dopante.

Luca Missori

