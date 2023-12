Juventus: piace Koopmeiners, ma prima va ceduto Soulè in Premier League

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo Ferguson, i bianconeri puntano il mediano dell’Atalanta, ma averlo già a gennaio sarà difficile soprattutto se prima non verranno incassati soldi dalla vendita dell’esterno del Frosinone

Le squalifiche di Fagioli e Pogba impongono alla Juventus di rinforzare il centrocampo per giocarsi il campionato fino alla fine con l’Inter. I bianconeri, già per gennaio, stanno valutando diversi profili. Tra questi ora c’è anche Teun Koopmeiners. La trattativa non è semplice per due motivi: l’Atalanta non vuole cederlo a stagione in corso, al massimo a giugno, e vuole non meno di 40 milioni di euro. La Juventus per arrivare a questa cifra deve prima monetizzare qualche cessione importante. Al momento, il candidato principale è Soulé, che sta facendo molto bene al Frosinone e piace a tante squadre di media classifica in Premier League. Se i bianconeri riuscissero a venderlo in Inghilterra ad una cifra superiore ai 30 milioni di euro farebbero passi in avanti significativi nella trattativa per Koopmeiners. In ogni caso, nelle prossime settimane arriveranno aggiornamenti più precisi.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)