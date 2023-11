Juventus: per gennaio si pensa a Ferguson del Bologna

Tempo di lettura 1 minuto

Per il mercato invernale i bianconeri hanno puntato il trequartista dei felsinei, ad Allegri piace, in questi giorni Giuntoli sarà in Emilia-Romagna per discutere dell’affare

Il pareggio con l’Inter ha lasciato la Juventus sempre lì, seconda a -2 dalla vetta. I bianconeri, complice il fatto di non giocare le coppe europee, ora allo scudetto ci credono davvero. Per provare a compensare la differenza di qualità e profondità con la rosa dei nerazzurri, la Vecchia Signora vuole rinforzarsi già a gennaio e per farlo ha deciso di puntare su Lewis Ferguson del Bologna. I felsinei per il trequartista scozzese, già tre gol in stagione in quattordici presenze, chiedono non meno di quindici milioni di euro. In questi giorni Giuntoli sarà in Emilia-Romagna per capire la fattibilità dell’affare. Il club bianconero sarebbe anche disposto ad offrire la cifra richiesta, ma c’è da convincere soprattutto Thiago Motta che non vorrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori migliori già a gennaio. Nelle prossime settimane arriveranno nuovi aggiornamenti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Juventusnews24.com)