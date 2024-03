Juventus: occhi su Merino e Fabian Ruiz in caso di addio di Rabiot

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista della Real Sociedad interessa molto ai bianconeri in vista della prossima stagione e della possibile cessione del giocatore francese, piace anche l’ex Napoli

Anche se mancano ancora più di due mesi al termine del campionato, in casa Juventus si lavora già per la prossima stagione, facendo la conta dei possibili partenti. In tanti potrebbero salutare a giugno e tra questi c’è anche Adrien Rabiot. Per sostituirlo Giuntoli sta valutando diversi nomi, l’ultimo ad essere stato inserito in lista è Mikel Merino, centrocampista classe 1996 della Real Sociedad. Il DS bianconero si è recato di persona a San Sebastian, in occasione della sfida di Champions League di ieri sera dei baschi contro il Paris Saint-Germain, per visionare il centrocampista spagnolo. Merino sia per ruolo che per caratteristiche è considerato il sostituto perfetto di Rabiot, qualora quest’ultimo dovesse lasciare Torino in estate. Con l’occasione, è stato fatto un sondaggio anche per Fabian Ruiz, ora al Psg, con l’ex Napoli che potrebbe tornare in Serie A.

Luca Missori

(Fonte immagine: Juventusnews24.com)