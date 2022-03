Juventus, nuovo ricorso a Calciopoli per lo Scudetto 2005/06

I bianconeri non vogliono arrendersi sul noto caso. La società ha infatti presentato nuovo ricorso al Tar del Lazio

Nuovo ricorso della Juventus sul caso Calciopoli e lo Scudetto 2005/06 assegnato poi all’Inter con conseguente retrocessione in Serie B del club bianconero. Si tratta di una mossa che fa seguito a quella dello scorso 12 gennaio 2019 presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, poi dichiarato inammissibile il 27 maggio successivo. La Juventus, dunque, non vuole mollare assolutamente quel titolo sottrattogli dopo l’acclamata vicenda legata a Calciopoli con protagonista l’allora dirigente Luciano Moggi. L’udienza in data oggi 8 marzo ha dato come esito un rinvio di giudizio al prossimo giugno.

Sandro Caramazza