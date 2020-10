Juventus-Napoli – Verdetto rimandato, intanto il club fa i conti dei riscatti

Il Giudice Sportivo non ha ancora emesso una sentenza sulla gara di campionato che ha visto i partenopei non presentarsi allo Stadium di Torino

La Gazzetta dello Sport assicura che il 14 ottobre verrà finalmente proclamato il verdetto, in questo modo entrambe le squadre avranno modo di presentare ulteriori documenti. Secondo la rosea, allo stato attuale, appare improbabile la concessione del 3 a 0 a tavolino. Si sta vagliando l’ipotesi rinvio con penalizzazione per il Napoli.

La Juve programma per il futuro

Intanto la dirigenza della Vecchia Signora sta stilando un piano economico e sportivo per i prossimi mesi. Inutile nascondere che il periodo attuale esce fuori dagli schemi, a causa degli effetti devastanti della pandemia sui ricavi. Anche un top club come la Juventus deve, quindi, stare attenta ad ogni singola voce che riguardi le entrate e le uscite.

Come gran parte delle squadre d’Europa, la Juve ha utilizzato la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto per mettere su la sua campagna acquisti estiva. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le operazioni chiuse dai bianconeri. Per il riscatto di Morata serviranno 45 milioni di euro da versare all’Atletico Madrid. Ne occorreranno 40 più 10 di bonus per il colpo tanto inseguito, Federico Chiesa. A questi Paratici dovrà aggiungere i circa 19 più 7 di Mckennie. Insomma, alla fine dell’anno la Vecchia Signora dovrebbe sborsare circa 120 milioni di euro, una cifra non indifferente. Sarà inevitabile ricorrere alle cessioni, alcune anche particolarmente dolorose. Accanto ai poco rimpianti Rugani, Douglas Costa e De Sciglio, potrebbero accodarsi big come Rabiot, Ramsey e Bernardeschi. Si tenterà di evitare sacrifici difficili da digerire come quello di Dybala. Paratici avrà le sue belle gatte da pelare, ammesso che rimanga al timone della Juventus. Voci insistenti lo vedrebbero vicino alla Roma di Friedkin.

FOTO:Arenacalcio.it

Marco Fabio Ceccatelli