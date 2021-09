Si avvicina la Classica: come arrivano Juventus e Milan

Le due big sono reduci dalle fatiche di Champions che le hanno viste uscire con risultati opposti. In campionato le cose vanno diversamente. Vediamo insieme come arrivano all’appuntamento le armate di Allegri e di Pioli

Si avvicina a passi spediti uno dei classici più sentiti del nostro campionato. Juventus e Milan si sfideranno domenica sera per una sfida che, soprattutto per i bianconeri, potrebbe già essere decisiva.

Partenze opposte in campionato per le compagini allenate rispettivamente da Massimiliano Allegri e da Stefano Pioli. La Vecchia Signora ha racimolato appena un punto nelle prime tre giornate, clamoroso il capitombolo casalingo con l’Empoli. Il Diavolo ha compiuto percorso netto in campionato, 9 punti al proprio attivo, annichilendo anche un’altra big come la Lazio di Sarri (2-0).

E’ semplice fare due conti. Con una vittoria a Torino i rossoneri spedirebbero i rivali a meno 11. Un distacco abissale, anche se il campionato è ancora lunghissimo e la Juve ha sempre avuto nelle corde delle rimonte epiche. Qualora Dybala e co. riuscissero a demolire le certezze milaniste, riportando una vittoria, beh in quel caso il discorso rimarrebbe assolutamente equilibrato. Vediamo ora come arrivano i due top club all’appuntamento di domenica sera.

JUVENTUS

Reduci dalla convincente vittoria in Champions contro il Malmoe, i bianconeri si apprestano ad affrontare una delle squadre italiane più in forma del momento. Buone notizie per Allegri che recupererà sia Chiesa che Bernardeschi. La situazione finanziaria del club non permette di sognare grandi colpi a gennaio. Ciò vuol dire che fino al termine della stagione ci si dovrà accontentare di Kean e Morata come centravanti. Si tratta di due ottimi calciatori, ma che non hanno il killer instinct di Ronaldo. La grande forza della Juve sta nella rosa. Non ci sarà il fuoriclasse assoluto, anche se Dybala ne avrebbe tutti i crismi, ma tanti giocatori di livello molto alto.

Se la Joya e Chiesa là davanti funzionano come si deve, la Vecchia Signora non deve porsi limiti. Szczęsny un problema? Avrete visto che di papere i portieri ne fanno a bizzeffe, soprattutto in questo periodo. Il polacco è ancora tra i più affidabili nel suo ruolo. Dulcis in fundo, Allegri è una certezza di equilibrio e di rendimento. Saprà riportare in auge la Juventus. Vedremo se in tempi brevissimi o leggermente a rilento.

MILAN

Gli addetti ai lavori si stanno sperticando in grandi complimenti per il Milan. Probabilmente anche a ragione. Una squadra giovane, ma dal potenziale immenso. Cosa manca? L’esperienza internazionale nella maggior parte dei calciatori, come lo si è visto al debutto in Champions. Lo so, sembra paradossale che il club italiano più titolato in Europa, sia deficitario in quel fattore che rappresenta il suo dna. Per questo occorre essere costanti nei risultati. Portare a casa trofei, magari! Lo scudetto quest’anno? Il Diavolo c’è!

Per tornare nell’elite del calcio, tuttavia, serve fare bene nelle coppe. Si tratta, come è palese, di un circolo virtuoso. Vinci, guadagni di più, investi su calciatori più forti, arrivano risultati migliori. Un teorema facile facile. Sapete perché ho ottime sensazioni sul Milan? Anche in vista della gara con la Juve? Perché la squadra di Pioli ha dimostrato non solo di avere tanto estro nel reparto avanzato, ma anche di avere una solidità difensiva (un portiere ottimo) da fare invidia persino ai bianconeri. La Vecchia Signora è dura a morire, ma se c’è una squadra che in questo momento può darle il colpo di grazia, almeno in campionato, quella è proprio il Milan.

FOTO: Calciomercato.com; Eurosport.it

Marco Fabio Ceccatelli