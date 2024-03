Juventus, mazzata Pogba: squalificato per quattro anni dal tribunale antidoping

Tempo di lettura meno di un minuto

Il francese ha violato le norme e rischia di veder compromessa la propria carriera

Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni dopo la sospensione per esser stato trovato positivo ad un ormone del testosterone; il francese fermo già da tempo, continua a dichiarare di aver assunto la sostanza vietata in maniera accidentale, tuttavia quest’oggi è arrivata la pena massima richiesta dalla Procura Antidoping. Il test effettuato il 20 agosto aveva dato esito positivo e la squalifica definitiva potrebbe significare la fine della carriera per Pogba. Il francese ha annunciato che farà ricorso e vedremo se ci saranno sviluppi in una faccenda che per lui si fa sempre più complicata.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti