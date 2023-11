Juventus, Locatelli rinnova fino al 2028

Tempo di lettura meno di un minuto

Ufficiale la firma sul nuovo contratto per il centrocampista che si lega sempre di più ai bianconeri

Rinnovo di contratto in casa Juventus; Manuel Locatelli ha infatti siglato l’accordo con la società per un prolungamento fino al 2028. Il calciatore, che era arrivato nel 2018 dal Sassuolo, si lega così per altri cinque anni ai bianconeri diventandone di fatto uno dei giocatori simbolo. Per il centrocampista il rinnovo è sicuramente un premio per le ottime annate in maglia bianconera, in particolare anche in questa si è fatto notare già per diverse prestazioni sopra la media, su tutte quella contro il Milan decisa proprio da una sua rete.

Fonte foto: ilbianconero.com

Alessandro Fornetti